Dolar
7.619
0.9152%
Euro
9.0417
0.7734%
Altın
1872.98
0.3321%
Borsa
1323.95
0.8324%
G. Altın
458.851
1.2835%
Bitcoin
141990.49
4.1086%
EXEN Coin
12.31
-0.72%
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C
    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında

    İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin, Bornova Belediyespor'un antrenmanını ziyaret etti.
    • AA
    • 21.11.2020 - 02:17
    • Güncelleme : 21.11.2020 - 02:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde, yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda ve 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin, depremin mucize çocuklarından oldu.

    BABALARIYLA BASKETBOL ANTRENMANINA KATILDILAR

    Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'un Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki antrenmanına katılan kardeşler, bir süre basketbolcularla sohbet edip, oyunlar oynadı.

    Baba Uğur Gezgin'in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları ile başantrenör Faruk Beşok'un imzaladığı formayı giyen Atakan, oyuncularla tek pota maç yaptı.

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında-Video

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında #1

    "HEM ONLAR HEM DE BİZ, ÇOK MUTLU OLDUK"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

    "Özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için en önemli konuların başında geliyor. Bugün de takımımızın taraftarı olan Atakan ve Ayda'yı ağırladık. Hem onlar hem de biz çok mutlu olduk."

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında #2

    "BU SENE ATAKAN KARDEŞİMİZ İÇİN SÜPER LİG'E ÇIKALIM"

    Oyunculara da seslenen İduğ, "Bu sene daha çok çalışıp, Atakan kardeşimiz için Süper Lig'e çıkalım." ifadesini kullandı.

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında #3

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında #4

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında #5

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında #6

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında #7

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında #8

    Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir