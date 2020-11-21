İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan Ayda ve ağabeyi Atakan Gezgin, Bornova Belediyespor'un antrenmanını ziyaret etti.

İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde, yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda ve 8 yaşındaki ağabeyi Atakan Gezgin, depremin mucize çocuklarından oldu.

BABALARIYLA BASKETBOL ANTRENMANINA KATILDILAR

Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Belediyespor'un Bornova Atatürk Spor Salonu'ndaki antrenmanına katılan kardeşler, bir süre basketbolcularla sohbet edip, oyunlar oynadı.

Baba Uğur Gezgin'in de katıldığı antrenmanda takım oyuncuları ile başantrenör Faruk Beşok'un imzaladığı formayı giyen Atakan, oyuncularla tek pota maç yaptı.

Depremin mucize çocukları Ayda ve Atakan, Bornova Belediyespor antrenmanında-Video

"HEM ONLAR HEM DE BİZ, ÇOK MUTLU OLDUK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle çocuklarımızın mutluluğu bizim için en önemli konuların başında geliyor. Bugün de takımımızın taraftarı olan Atakan ve Ayda'yı ağırladık. Hem onlar hem de biz çok mutlu olduk."





"BU SENE ATAKAN KARDEŞİMİZ İÇİN SÜPER LİG'E ÇIKALIM"

Oyunculara da seslenen İduğ, "Bu sene daha çok çalışıp, Atakan kardeşimiz için Süper Lig'e çıkalım." ifadesini kullandı.