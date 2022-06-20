Devlet Bahçeli yetim ve öksüz olan gence sahip çıktı

Devlet Bahçeli yetim ve öksüz olan gence sahip çıktı

Osmaniye'de sınava gireceği sırada kimliğini unutan, yetim ve öksüz olduğu öğrenilen Ayşe Sabancalı'nın eğitim masraflarını Osmaniye Vakfı üstlenecek.

Osmaniye'de YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT)'ye gireceği sırada kimliğini unutan Ayşe Sabancalı göz yaşlarına boğulmuştu.

"Annem de babam da vefat etti"



Genç kızın üzüntülü hallerini gören polis ekipleri yardım amaçlı, "Anne babanın telefonu ne?" sorusuna Sabancalı, "Annem de babam da vefat etti" cevabını vermişti.

Sabancalı'nın sözleri herkesin yüreğini burkmuştu.





Devlet Bahçeli'nin kurduğu vakıf kayıtsız kalmadı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kurucusu olduğu Osmaniye Vakfı ise duruma seyirci kalmak istemedi ve genç kıza sahip çıkacağını bildiren bir paylaşımda bulundu.

"Tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi saygıyla duyuruyoruz"

Vakıf resmi Twitter hesabından, "Osmaniye'de üniversiteye giriş sınavında gündeme gelen, hem yetim hem de öksüz kızımız Ayşe Sabancalı'nın, devlet yada vakıf fark etmeksizin hangi üniversite ve bölümde okumak istiyorsa, vakfımızın kurucusu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Osmaniye Vakfı olarak tüm eğitim masraflarını üstleneceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.



