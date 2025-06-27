Didim Belediyesi ihale yolsuzluğu operasyonu: 4 tutuklama

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Didim Belediyesi'ne bağlı cenaze hizmetleri biriminde ihaleyle yapılan malzeme alımlarında, bazı ürünlerin gerçek değerlerinin üzerinde faturalandığı, bazı malzemelerin fatura edilmesine rağmen teslim alınmadığı iddiasıyla ilgili çalışma başlattı.

ADRESLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda belediye çalışanı A.O.K. ve eşi Ö.K., eski belediye çalışanı olduğu öğrenilen H.H., E.E. ile E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 101 tabanca mermisi, çeşitli firmalara ait kaşeler ve ihale teklif mektupları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden A.O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.