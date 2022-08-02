Dikili’de 96 saat sonra sular akmaya başladı

İZSU atık su terfi hattında meydana gelen arıza nedeniyle geçen perşembe gününden bu yana yaşanan su kesintisi, dün akşam saatlerinden itibaren giderildi.

İzmir’in turistik ilçelerinden Dikili'nin Gazipaşa, İsmetpaşa, Salimbey ve Cumhuriyet mahallelerindeki hanelere, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık su terfi hattındaki arıza nedeniyle geçen perşembe gününden itibaren su verilemedi.

Tankerden su götürdüler

Bölge halkı, bu sürede su ihtiyaçlarını mahalleleri gezen tankerlerden ve çeşmelerden giderdi.

İZSU ekipleri, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

96 saatin ardından suya kavuştular

İZSU yetkilileri tarafından DHA'ya yapılan açıklamada, ilçedeki su sorununun çözüldüğü ifade edildi.

Susuzlukla mücadele eden tüm mahallelere su verilirken, yaklaşık 96 saatin ardından Dikili halkı yeniden suya kavuştu.