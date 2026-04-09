Üsküdar’da miniklerden anlamlı sürpriz: Polisler ihbarla kutlamaya geldi

İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki bir anaokulunda düzenlenen etkinlik, alışılmışın dışında bir planla hayata geçirildi. Okul yönetimi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, okulu silahlı kişilerin bastığı bilgisi verildi. İhbarı ciddiye alan polis ekipleri, kısa sürede adrese yönlendirildi.

KAPIDA ALKIŞLARLA KARŞILANDILAR

Olay yerine gelen ekipler, bekledikleri durumun aksine sürpriz bir kutlamayla karşılaştı. Anaokulu öğrencileri, polisleri alkışlar eşliğinde karşılarken, öğretmenler de çiçek takdim etti. Ardından hazırlanan pasta kesilerek Polis Haftası kutlandı.

PANİK, YERİNİ GÜLÜMSEMEYE BIRAKTI

İlk anda gerçek bir olayla karşılaştıklarını düşünen ekipler, sürprizi fark edince duygusal anlar yaşadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, hem öğrenciler hem de polisler unutulmaz bir gün geçirdi.

ONLARA FARKLI BİR HEYECAN YAŞATMAK İSTEDİK

Anaokulu sahibi Engin Çakmak, etkinliğin amacını şu sözlerle anlattı:

Bir değişiklik yapmak istedik. Onlar genelde olaylara heyecanla gidiyor, biz de buraya öyle gelmelerini istedik. Sonrasında çiçek ve pastayla onları karşıladık. Çocuklar da çok mutlu oldu.

Kutlamanın ardından polis ekipleri, kendileri için hazırlanan sürprizden dolayı öğrencilere ve okul yönetimine teşekkür ederek okuldan ayrıldı.