Adana’da şehitlikte yürek burkan detay: 'Dünyanın En Kral Babası' yazısı duygulandırdı

Türk Polis Teşkilatı’nın 181’inci kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Adana’daki Buruk Mezarlığı Şehitliği’nde anma programı düzenlendi. Programa katılan şehit aileleri, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

DUALAR EDİLDİ, KARANFİLLER BIRAKILDI

Anma kapsamında Kur’an-ı Kerim okunurken, Adana İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve beraberindeki emniyet yetkilileri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Arıkan, şehit yakınlarıyla yakından ilgilenip sohbet etti, çocuklarla da özel olarak ilgilendi.

BİR PLAKET HERKESİ DERİNDEN ETKİLEDİ

Program sırasında en dikkat çeken detaylardan biri, 2015 yılında Tunceli’de terör saldırısında şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale’nin mezarında yer alan plaket oldu. Şehidin oğlu Yusuf Nihat Kale tarafından bırakıldığı öğrenilen plakette, “Dünyanın en kral babası benim babam” ifadeleri yer aldı.

AİLE FOTOĞRAFLARI MEZARDA YER ALDI

Mezarda ayrıca şehit polis ile eşi Belgin Ünal Kale ve oğlu Yusuf Nihat Kale’nin fotoğraflarının bulunduğu bir tişörtün de asılı olduğu görüldü. Duygu yüklü bu detay, törene katılanların yüreğine dokundu.

ACI VE GURUR BİR ARADA

Henüz 10 günlükken babasını son kez görebilen Yusuf Nihat Kale’nin bu anlamlı mesajı, şehit ailelerinin yaşadığı acıyı bir kez daha gözler önüne sererken, aynı zamanda gurur dolu bir hatıra olarak hafızalara kazındı.