Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin Türkiye kararına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'nda bugün kabul edilen Türkiye'ye ilişkin kararına ilişkin yapılan açıklamada "Gerçeklerden kopuk,ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir" denildi.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda "Repression of the opposition in Turkey, specifically HDP" başlıklı karar kabul edildi.

"SADECE HADDİNİ AŞMAK DEĞİL, TAM BİR İKİYÜZLÜLÜK"

Dışişleri Bakanlığı, AP'nin bu kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir" vurgusunda bulunarak "Sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür." denildi.

BAKANLIKTAN YAPILAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şyle denildi:

"Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bugün (8 Temmuz) kabul edilen Türkiye’ye ilişkin karar, AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneğidir. AB içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye’de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki süreç, peşin hükümle karşılanmaktadır. Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ultimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİ PARLAMENTO'DAKİ ODALARINDA AĞIRLAYANLARIN BU KARARI KABUL ETMELERİ ŞAŞIRTICI DEĞİLDİR"

Terör örgütleri üyelerini Parlamento’daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir. AP’nin aldığı bu karar da, diğerleri gibi, Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, AP’ye ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacaktır. Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP’nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz"