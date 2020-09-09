Diyabakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi

Diyabakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi

Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bugün PKK terör örgütüne operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen Yıldırım 7 narko terörizm operasyonunda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Narko teröre darbe Diyarbakır Lice’de Bugün, Yıldırım 7 narko terörizm operasyonunda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.



