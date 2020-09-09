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    • Diyabakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi

    Diyabakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi

    Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevirin ele geçirildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 09.09.2020 - 00:41
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    Diyabakır'da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi

    Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bugün PKK terör örgütüne operasyonlar düzenlendi.

    Düzenlenen Yıldırım 7 narko terörizm operasyonunda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi.

    SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI

    İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Narko teröre darbe Diyarbakır Lice’de Bugün, Yıldırım 7 narko terörizm operasyonunda 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi” ifadelerine yer verdi.

    Diyabakır da 5 ton 81 kilogram esrar, 14 milyon 169 bin 150 kök kenevir ele geçirildi #1

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