Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ailemize sahip çıkalım

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, kötücül insanların aileleri hedeflediğini, aile değerlerine sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Batman’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Batman İl Müftülüğünce düzenlenen programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, STK temsilcilerinin ve kanaat önderlerinin toplumda iyiliğin, hayrın, hasenatın, gönüllü erleri olduklarını söyledi.

"RABBİMİZ, 'İŞLERİNİZDE İSTİŞARE EDİNİZ' DİYOR"

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hizmetlerine ve gelecek vizyonuna katkı sunması bakımından bu buluşmaları önemli bulduklarını belirterek, “Sizlerle bir araya gelmeyi ve istişare etmeyi çok önemsiyoruz. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki, 'İşlerinizde istişare ediniz' işte bu bizim istişareye yönelik bir görüşmemizdir, müzakeremizdir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak faaliyetlerimizi daha nitelikli nasıl yapabiliriz. Yaşadığınız şehrin çocuklarına, gençlerine, ailelerine, insanlarına el birliği ile iyiliği, hayrı nasıl götürebiliriz. Hizmetlerimizde sizlerle işbirliği yapmayı hepimiz için Diyanet ve milletimiz için çok faydalı görüyorum” dedi.

"FİTNE VE BOZGUNCULUĞA KARŞI, İYİLİK VE ERDEMDE BİR ARAYA GELELİM"

Başkan Erbaş, insanlığın iyiliği için çalışmanın önemime değinerek, “Sivil Toplum Kuruluşları olarak hepimizin, milletimizin ve insanlığın hayrına olacak şekilde çalışmalar yapmamız önemli. Aksi halde kendi menfaatini öne çıkaran, kültür ve medeniyet değerlerimizi dikkate almayan bir yaklaşım, faydadan çok zarar verecektir” diye konuştu.

Kur’an-ı Kerim’de, “İyilik ve takvada yardımlaşınız, düşmanlık ve günahta yardımlaşmayınız” buyurulduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, “İyilik ve erdem için bir araya gelenler, çok çalışıp güçlü olursa, fitne ve bozgunculuk için bir araya gelenler başarılı olamazlar. Yeter ki biz çok çalışalım, iyilik yolunda olanlar çok çalışsın.” ifadelerini kullandı.

"TERFİKAYI VATANIMIZA UĞRATMAZAK, BAŞARILI OLURUZ"

Başkan Erbaş, İslam dünyasını zayıflatan unsurların farkında olmak gerektiğinin altını çizerek, “Irk, mezhep, meşrep ideoloji kavgaları ve cehalet İslam coğrafyasını zayıflatan fitnelerdir. Kur’an şifadır, her derdimize devadır. Rabbimiz bizi uyarıyor, 'Allah’a ve Resul’üne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyiniz. Sonra korkuya kapılır dağılırsınız da gücünüz gider. Sabrediniz, Allah sabredenlerle beraberdir.', 'Hepiniz Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız.' Akif, Allah kendisinden razı olsun, 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça sineler onu top sindiremez.' diyor. Tefrikayı eğer beldemize, mahallemize, şehrimize, vatanımıza uğratmazsak başarılı olduk demektir.” şeklinde konuştu.

"AİLEMİZE SAHİP ÇIKALIM"

“Gençlerimizi kitapla buluşturmalıyız” tavsiyesinde bulunan Başkan Erbaş, şunları söyledi:

“Kitap cehaletin ortadan kalkması için en önemli unsur. Gençlerimizi ve çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi en güzel bir şekilde ulaştırmaya çalışalım.”

Ailenin önemine değinen Erbaş, “Aile olmazsa olmazımız. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşan insanlar var. Onların en önemli hedefi bizim ailemiz, aile değerlerimiz. Ailemize sahip çıkalım. Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa millet sağlam olur.” değerlendirmesinde bulundu.