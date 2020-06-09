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    Diyarbakır'da 10 minibüs sürücüsü koronavirüse yakalandı

    Diyarbakır-Bismil arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsünde koronavirüs tespit edilirken, minibüslerde yolculuk yapanların tespiti için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 09.06.2020 - 02:40
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    Diyarbakır'da 10 minibüs sürücüsü koronavirüse yakalandı

     

    Diyarbakır ile Bismil ilçesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 10 minibüs sürücüsü, koronavirüs semptomları üzerine cuma günü hastaneye başvurdu. 10 sürücüye yapılan koronavirüs testi, pozitif çıktı.

    10 SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINDA, YOLCULAR ARANIYOR

    Bunun üzerine sürücüler pandemi hastanelerinde tedaviye alındı. 10 sürücünün kullandığı minibüsler dezenfekte edilirken, filyasyon ekipleri ise minibüslerde yolculuk yapanların tespitine yönelik çalışma başlattı.

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