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    • Diyarbakır'da 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

    Diyarbakır'da 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

    18 yaşındaki genç kız, evinde silahla başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 11:55
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    Diyarbakır'da 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

    Dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi Kazandağı Mahallesi'nde yaşayan 18 yaşındaki Zehra E. akşam saatlerinde eve geldikten sonra odasına geçti.

    Zehra E.'nin odasına geçmesinden az bir zaman sonra, silah sesi duyuldu. Zehra'nın odaya giren yakınları, Zehra'yı başından vurulmuş bir halde buldu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehra E., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

    Diyarbakır da 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu #1

    KURTARILAMADI

    Genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Diyarbakır da 18 yaşındaki genç kız, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu #2

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Zehra E.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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