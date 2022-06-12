Diyarbakır'da 25 katlı binada yangın çıktı

Diyarbakır'da yaklaşık 50 kişinin etkilendiği yangın 25 katlı bir binada gerçekleşti. Yangının binanın 20. katında meydana geldiği öğrenildi. Bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi A Plas konutlarında bulunan 25 katlı binanın 20'nci katındaki dairede ilk tespitlere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Ekipler harekete geçti

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri kontrollü bir şekilde tahliye edilerek yangına müdahale edildi. Alevlerin yükseldiği daire yangın uzun süre sonra kontrol altına alındı.





50 kişi yagından etkilendi

İHA'nın haberine göre, yangına müdahale eden itfaiye erleriyle birlikte 50 yakın kişi yangından etkilendi. Etkileneler kimisi olay yerinde müdahale yapılırken, kimisi kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındığı öğrenildi.

1 kişi hayatını kaybetti

Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan bir vatandaşın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.







Soruşturma başlatılacak

Görevliler çalışmalarını sürdürürken vatandaşlara seslenerek dairelerinde olan veya olmayan var mı diye kontrol edildi. Yangınla ilgili detaylı rapor hazırlanarak soruşma başlatılacağı öğrenildi.



