Narkoterör operasyonunda sulama sistemi kurulan 14 ayrı noktada, 710 bin kök Hint keneviri ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarma ekipleri tarafından, terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve satışı yapanlar arasındaki bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucunun bulunması ve gizleyenlerin adalete teslim edilmesi amacıyla Birlik, Tepe ve Budak köyleri kırsalında narkoterör operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda sulama sistemi kurulan 14 ayrı noktada, 710 bin kök Hint keneviri ile 2 bin 620 metre uzunluğunda su hortumu/borusu, çanta tipi jeneratör, 6 su motoru, 90 metre elektrik kablosu, 75 metre çelik halat bulundu.

"ELE GEÇİRİLEN KENEVİR ÜLKE GENELİNDE EN BÜYÜK MİKTAR"

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Ele geçirilen kenevir, 2020 yılı Mayıs ayına kadar ülke genelinde tek operasyonda yakalanan en büyük miktar olmuş, uyuşturucu madde kaynağında yok edilerek milyonlarca vatandaşımızın zehirlenmesine engel olunmuştur. Operasyon bölgesinde kenevir tarlasında suçüstü yakalanan iki şüpheli gözaltına alınarak, adli işlemlere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da 710 bin kök Hint keneviri ele geçirildi VİDEO