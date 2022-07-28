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Diyarbakır'da 97 bin liralık dolandırıcılığı polis önledi

Diyarbakır'da 97 bin liralık dolandırıcılığı polis önledi

Diyarbakır'da kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hesabına 5 bin 513 euro yatırmak üzere olan E.A'yı polis ekipleri son anda vazgeçirdi.