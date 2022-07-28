Diyarbakır'da 97 bin liralık dolandırıcılığı polis önledi
Diyarbakır'da kendilerini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hesabına 5 bin 513 euro yatırmak üzere olan E.A'yı polis ekipleri son anda vazgeçirdi.
- 28.07.2022 - 08:22
Diyarbakır Bismil ilçesinde polis ekipleri şüphe üzerine durdurduğu E.A'nın telefonla kendisini savcı olarak tanıtan dolandırıcıların banka hesabına 5 bin 315 euro yatırmaya gittiğini öğrendi.
Parayı yatırmadan ekipler yetişti
E.A'ya aramayı yapan zanlıların dolandırıcı olduğu bilgisini veren ekipler, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
İHA'nın haberine göre, bu sayede yanındaki parayı şüphelilerin hesabına yatırmaktan son anda vazgeçen E.A, ekiplere teşekkür etti.