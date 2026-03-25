İstanbul'da 'huzur' uygulaması: Bin 65 kişi gözaltına alındı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, dün 'Huzur İstanbul' uygulaması düzenlendi.

Uygulaması iki aşamalı olarak yapıldı.

İLK AŞAMA 210 NOKTADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İlk aşamada 20.00-22.00 saatleri arasında, 210 noktada bin 397 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamaya bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı 5 bot da destek verdi.

TOPLAM BİN 65 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında bin 269 personelin katılımıyla umuma açık yerlere yönelik denetim yapıldı.

Uygulama kapsamında 365 bin 405 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, aralarında çeşitli suçlardan aranan 532 şüphelinin de bulunduğu bin 65 kişi gözaltına alındı.

DENETİMLERDE ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Denetimlerde 24 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 49 fişek, 931 gram uyuşturucu madde, 297 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 151 bin 335 lira, 10 bin 140 dolar ve 2 bin 300 euro ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 562 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, 2 iş yerine işlem uygulandı.

Ayrıca 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında işlem yapılırken, 75 kişiye idari işlem uygulandı.

2 BİN 532 ARAÇ VE MOTOSİKLETE CEZA KESİLDİ

Trafik denetimlerinde ise 45 bin 25 araç ile 2 bin 557 motosiklet kontrol edildi, 2 bin 532 araç ve motosiklet ile 33 sürücüye işlem uygulanırken, 18 araç trafikten menedildi.

Denetimlerde 3 milyon 834 bin 436 lira trafik cezası kesildi.