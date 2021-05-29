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Diyarbakır’da bin 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Diyarbakır’da bin 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu

Diyarbakır'da buğday ekili bin 500 dönümlük bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen arazi küle döndü.