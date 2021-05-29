Diyarbakır’da bin 500 dönümlük buğday tarlası kül oldu
Diyarbakır'da buğday ekili bin 500 dönümlük bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen arazi küle döndü.
- İHA
- 29.05.2021 - 03:44
Yangın, Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesi kırsal Petek Mahallesi’nde, bin 500 dönümlük buğday ekili arazide meydana geldi.
MAHALLELİ TRAKTÖRLERLE DESTEK VERDİ
Kısa sürede bölgeyi kaplayan dumanlar nedeniyle mahalle sakinleri jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Durumun bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Mahallelinin de aralarında olduğu bazı kişiler itfaiye ekiplerine traktörlerle destek verdi.
YANGINLA İLGİLİ ARAŞTIRMA BAŞLATILDI
Yaklaşık bir saat süren yangında buğday ekili arazisi küle dönerken, jandarma ekiplerinin de geniş güvenlik önlemi aldığı yangında itfaiyenin araziyi soğutma çalışması saatlerce sürdü.
Yangında ekili arazi küle dönerken jandarma ekipleri ise yangınla ilgili olarak araştırma başlattı.