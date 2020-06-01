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    Diyarbakır'da bir mahalle karantinada

    Kayapınar ilçesinde bir mahallede 55 kişide korona virüs tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından mahalle karantinaya alındı.
    • İHA
    • 01.06.2020 - 01:30
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    Diyarbakır'da bir mahalle karantinada

    Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesinde bir kişide korona virüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi.

    55 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, MAHALLE KARANTİNADA

    Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 54 kişide daha korona virüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

    Mahallerinin etrafında güvenlik önlemi alınırken, vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

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