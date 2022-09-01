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    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu

    Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP binası önünde nöbet tutan aile sayısı gün geçtikçe yükseliyor..
    • 01.09.2022 - 20:27
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 20:45
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    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu

    Terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019'da Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı.

    1095 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 37 aile, çocuklarına kavuştu.

    Aile sayısı 304 oldu

    Aile sayısı, 6 yıl önce çalışmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Mehmet (24) ile Yakup'un (18) annesi Hadice Demir ile 304 oldu.

    Nöbetteki aileler tarafından karşılanan Demir, 'Kahrolsun HDP' sloganlarıyla bina önüne yürüdü.

    Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu VİDEO

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu #1

    "Babaları yok peşlerinden gidemedik, inşallah gelirler"

    Hadice Demir, iki çocuğunun aynı zamanda ortadan kaybolduğunu belirterek DHA'ya yaptığı açıklamasında "Babaları yok peşlerinden gidemedik. İnşallah gelirler. Beni görüyorsunuz, artık gelin yeter. Çocuğumu herkesten istiyorum. Tek başıma kaldım. Hastayım yollara düştüm buraya geldim" dedi.

    Açıklamanın ardından aileler gece nöbetine devam ederek, 3 Eylül'de yapılacak olan 4'üncü yıl etkinliği için çağrıda bulundu.

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu #2

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu #3

    Diyarbakır da evlat nöbetindeki aile sayısı 304 oldu #4


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