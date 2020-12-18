Diyarbakır'da evlat özlemine dayanamayan anne, baygınlık geçirdi

Çocuğu, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde bekleyen bir anne, evladının özlemine dayanamayınca fenalaştı.

Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemleri sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti 473'ncü gününde de devam ediyor.

Oğlu Ramazan için oturma eylemine katılan anne Mevlüde Üçdağ, her gün eyleme katıldığını söyledi.

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"PKK YERYÜZÜNDEN SİLİNSİN"

Üçdağ, ''Evladımdan 6 yıldır haber alamıyorum ve sesini duyamıyorum. Benim oğlum hafızlık okumaya giderken yolda onu çevirdiler, Lice’ye götürdüler. Ne hakları vardı, evladımı alıp götürdüler. 6 yıldır oğluma hasretim. Evladımı benden koparıp götürdüler.

1 yıldan fazladır bu kapıdayım. Oğlumu almadan bu kapıdan gitmeyeceğim. Bana taş değil Kaleşnikof'u da doğrultsalar ben asla evladımdan ve Ramazan’ımdan vazgeçmiyorum. HDP artık kapatılsın. Kandil'in yolu kapatılarak terör örgütü PKK yeryüzünden silinsin. Ben evladımı istiyorum.'' dedi.





ANNE, FENALAŞTI

Röportaj sırasında oğluna seslenen anne Mevlüde Üçdağ, fenalık geçirdi. Sağlık görevlileri Üçdağ’a müdahalede bulunarak sakinleştirdi.