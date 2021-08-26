Diyarbakır'da husumetlileriyle karşılaşan iki kişi rastgele ateş açtı

Merkez Kayapınar ilçesindeki manavın önünde husumetlileriyle karşılaşan iki kişi, tabancalarıyla ateş etmeye başladı. Olay esnasında orada olan baba ve oğlu yaralandı.

Diyarbakır'da feci bir olay meydana geldi.

Merkez Kayapınar ilçesinde lunaparkın önünde karpuz satılan seyyar manavda, husumetlileriyle karşılaşan iki kişi, tabancalarını çıkarıp rastgele ateş etmeye başladı.

Açılan ateşte manavda oturan M.T. ve U.B. mermilerden kaçmaya çalışırken yaralandılar, saldırganlar ise yaralıların peşinden ateş etmeye devam etti.

BABA VE OĞLU YARALANDI

Bu sırada eğlence için Lunaparka gelen M.E. ve 3.5 yaşındaki oğlu K.A.E.'de çıkış kapısının önünde kendilerine isabet eden mermilerden dolayı yaralandı.

Silah sesleri üzerine çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu olayda çevredeki bazı araçlar ve seyyar tezgahlara da kurşun isabet ettiği görüldü.

Olayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.