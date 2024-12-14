İHA
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.
Bu ölümlü olayla başlayan husumet, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barışla sonuçlandı.
SİLAHLI KAVGADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
29 Mayıs 2023’te Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı’nda bir paçacıda Öner ve Ekinci aileleri arasında çıkan silahlı kavgada Remzi Öner (27) hayatını kaybetmişti.
TARAFLAR EL SIKIŞTI
Taraflar, barış heyetinin aracılığıyla Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi’ndeki Abdurahman Enç Camii’nde Kur’an-ı Kerim’in altından geçtikten sonra el sıkışarak husumete son verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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