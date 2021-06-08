Diyarbakır'da Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması amacıyla düzenlenen mitinge izin verilmezken, toplanan grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Diyarbakır'da, aralarında sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin de bulunduğu grup, Kürtçenin eğitim ve resmi dil olması talebiyle İstasyon Meydanı’nda miting düzenlemek istedi.

VALİLİK İZİN VERMEDİ, HDP'Lİ VEKİLLER SAHNEYE ÇIKTI

Diyarbakır Valiliği, miting için yapılan başvuruya, pandemi gerekçesiyle izin vermedi. Mitinge izin verilmemesi üzerine Ofis Sanat Sokağı’nda bir araya gelen ve aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu kalabalık grubun açıklama yapmasına da izin verilmedi.

Diyarbakır'da Kürtçe eğitim isteyenlerle polis arasında arbede VİDEO

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POLİS İLE GRUP ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Sanat Sokağı’na gelmek isteyen gruplar polis tarafından çembere alınarak diğer gruplarla birleşmelerine izin verilmedi. Çevik kuvvet çemberindeki gruplar ile polis arasında gerginlik yaşandı.

OTURMA EYLEMİ YAPIP DAĞILDILAR

Polis yetkilileriyle yapılan müzakereler sonuç vermeyince grup oturma eylemi yaparak protesto etti. Yer yer arbedenin yaşandığı eylem, kalabalığın dağılması ile son buldu.