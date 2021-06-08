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    Diyarbakır'da Kürtçe eğitim isteyenlerle polis arasında arbede

    Diyarbakır'da Kürtçe eğitim isteyenlerle polis arasında arbede

    Diyarbakır'da Kürtçenin eğitim dili ve resmi dil olması amacıyla düzenlenen mitinge izin verilmezken, toplanan grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 00:47
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 00:52
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    Diyarbakır'da, aralarında sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin de bulunduğu grup, Kürtçenin eğitim ve resmi dil olması talebiyle İstasyon Meydanı’nda miting düzenlemek istedi.

    VALİLİK İZİN VERMEDİ, HDP'Lİ VEKİLLER SAHNEYE ÇIKTI

    Diyarbakır Valiliği, miting için yapılan başvuruya, pandemi gerekçesiyle izin vermedi. Mitinge izin verilmemesi üzerine Ofis Sanat Sokağı’nda bir araya gelen ve aralarında HDP’li milletvekillerinin de olduğu kalabalık grubun açıklama yapmasına da izin verilmedi.

    Diyarbakır'da Kürtçe eğitim isteyenlerle polis arasında arbede VİDEO

    Diyarbakır da Kürtçe eğitim isteyenlerle polis arasında arbede #1

    POLİS İLE GRUP ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

    Sanat Sokağı’na gelmek isteyen gruplar polis tarafından çembere alınarak diğer gruplarla birleşmelerine izin verilmedi. Çevik kuvvet çemberindeki gruplar ile polis arasında gerginlik yaşandı.

    Diyarbakır da Kürtçe eğitim isteyenlerle polis arasında arbede #2

    OTURMA EYLEMİ YAPIP DAĞILDILAR

     

    Polis yetkilileriyle yapılan müzakereler sonuç vermeyince grup oturma eylemi yaparak protesto etti. Yer yer arbedenin yaşandığı eylem, kalabalığın dağılması ile son buldu.

    Diyarbakır da Kürtçe eğitim isteyenlerle polis arasında arbede #3

    Diyarbakır da Kürtçe eğitim isteyenlerle polis arasında arbede #4

    Diyarbakır da Kürtçe eğitim isteyenlerle polis arasında arbede #5

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