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    Diyarbakır'da Kürtçe mevlid kesildi iddiası yalanlandı

    Diyarbakır'da Kürtçe mevlid kesildi iddiası yalanlandı

    HDP'liler tarafından sosyal medyaya servis edilen Kürtçe mevlidin jandarma tarafından engellendiğine dair iddialar tamamen yalan çıktı.
    • AA
    • 09.08.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 09.08.2020 - 09:23
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    Diyarbakır'da Kürtçe mevlid kesildi iddiası yalanlandı

    Diyarbakır'ın Sur Kaymakamlığı, bir mahallede imamın, taziyede Kürtçe mevlid okunduğu için jandarma tarafından uyarıldığına yönelik iddiaya ilişkin açıklama yaptı.

    TAZİYE YOK, MEVLİD YOK

    Kürtçe mevlidin okunmasının önünde hiçbir engel bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan araştırmada, taziye sahipleri, mahalle imamı, muhtarı ve sakinleri, hiçbir şekilde böyle bir hadise yaşanmadığını teyit etmişlerdir. İddia kurgulanmış bir kara propagandadır. Zira taziyeevinin açık olmadığı, taziye kurulmadığı, mevlit okutulmadığı da bütün şahitlerin şahitliğiyle sabittir.

    ARAÇLAR JANDARMA ARACI DEĞİL

    Düzmece iddiayla ilgili haberde kullanılan fotoğraflar dahi Satı köyüne ve Sur ilçesi jandarma araçlarına ait değildir. Vatandaşlarımızın huzurunu bozmak, ilçemizi, şehrimizi ve kardeşliğimizi karalamak üzere ortaya atılan iddia ve iddia sahiplerini şiddetle kınıyoruz."

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