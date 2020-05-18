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    Diyarbakır'da makas atan sürücü terör estirdi

    Gece saatlerinde otomobil ile defalarca makas atarak tehlikeli hareketler yapan sürücü, çevredekilerin canını hiçe saydı.
    • İHA
    • 18.05.2020 - 12:58
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    Diyarbakır'da makas atan sürücü terör estirdi

    Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü, aynı yol üzerinde defalarca tehlikeli hareketler yaparak, hem kendisinin hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.

    YOL BOYUNCA MAKAS ATTI

    Süratli bir şekilde ilerlerken direksiyonu bir sağa bir sola kırarak çevredeki vatandaşların canını düşünmeyen dikkatsiz sürücü, yol boyunca o hareketlerine devam etti.

    Sürücünün trafiği tehlikeye attığı o anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından, cep telefonu kamerasına kaydedildi.

    Diyarbakır'da makas atan sürücü terör estirdi ViDEO

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