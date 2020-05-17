Diyarbakır'da mevlite katılan 37 kişi virüse yakalandı

Mevlide katılan 9'u çocuk 37 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan bir kişi, 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvurarak koronavirüs testi yaptırdı.

Şahsın test sonucu ise pozitif çıktı.

36 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Daha sonra, filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı. Aralarında 9 çocuğun bulunduğu 36 kişin,n daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’ne, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.