Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1'i bebek 4 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde 1'i bebek, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Öğleden sonra Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen olayda, Murat D. (39) yönetimindeki 01 AES 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü Murat D. (39) ile otomobildeki Aysel Y. (39), Mazlum D. (5) ve Enes D. (1) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

DHA'nın haberine göre yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

















