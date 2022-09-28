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    Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1'i bebek 4 yaralı

    Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde 1'i bebek, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.
    • 28.09.2022 - 19:10
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    Diyarbakır'da otomobil takla attı: 1'i bebek 4 yaralı

    Öğleden sonra Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen olayda, Murat D. (39) yönetimindeki 01 AES 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı.

    Kazada sürücü Murat D. (39) ile otomobildeki Aysel Y. (39), Mazlum D. (5) ve Enes D. (1) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    DHA'nın haberine göre yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

    Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Diyarbakır da otomobil takla attı: 1 i bebek 4 yaralı #1

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    Diyarbakır da otomobil takla attı: 1 i bebek 4 yaralı #5


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