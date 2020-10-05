Diyarbakır'da PKK'nın gelir kaynağına darbe

Diyarbakır'da, 2 ton 628 kilogram esrar ile 826 bin 725 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, PKK'lı teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak amacıyla Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce müştereken narko-terör operasyonu düzenlendi.

İMHA EDİLDİ

Operasyonda, 58 farklı noktada 1526 kilogram toz, 1102 kilogram kubar olmak üzere 2 ton 628 kilogram esrar, 826 bin 725 kök kenevir bitkisi ile Mauser marka tüfek, 2 şarjör ve 8 fişek ele geçirildi.

Kenevir bitkileri numune alınmasının ardından yerinde imha edildi.