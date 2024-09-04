Jandarma Komando Alay Komutanlığı'nda meydana gelen silah kazasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney’in (30) cenazesi, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.
ŞEHİDİ DEVLET ERKANI VE VATANDAŞLAR KARŞILADI
Şehidin naaşı, cenaze nakil aracıyla oluşturulan konvoy eşliğinde Ünye ilçe meydanına taşındı. Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin eşi Şehnaz, çocukları Ertuğrul ve Eren, annesi Hamide, babası Mustafa Güney'in yanı sıra AK Parti Ordu milletvekilleri Mahmut Özer ve Mustafa Hamarat, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muharrem Aydın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
AİLE MEZARLIĞINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Kılınan cenaze namazının ardından, Şehit Uzman Çavuş Yavuz Güney'in cenazesi, ilçeye bağlı Yazkonağı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.
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