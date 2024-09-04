Haberler



İç Haber



Diyarbakır'da şehit olan asker için Ordu'da cenaze töreni

Diyarbakır'da şehit olan asker için Ordu'da cenaze töreni Silvan ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney memleketi Ordu'da toprağa verildi.