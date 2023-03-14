Diyarbakır'da sünnet için hastaneye götürülen çocuğun yanlışlıkla bademcikleri alındı

Diyarbakır'da akıllara durgunluk veren bir karışıklık yaşandı.
Anne S.Y., oğlu B.Y.'yi sünnet ettirmek için Ergani Devlet Hastanesi'ne getirdi. B.Y., işlemlerin ardından ameliyat için götürüldü. Kulak burun boğaz servisine götürülen B.Y.'nin burada bademcikleri alındı.
İşlem uzayınca şüphelendiler
Üroloji odasında bekleyen aile, kısa sürmesi gereken işlem uzayınca görevlilerden gerçeği öğrendi. Sünnet için götürdükleri hastanede çocuklarının bademcik ameliyatı yapılması nedeniyle aile, doktorlardan şikayetçi oldu.
Soruşturma başlatıldı
İl Sağlık Müdürlüğü de konu ile ilgili idari soruşturma başlattı.