Diyarbakır'da takı defilesi

3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'ndeki arkeolojik kazılarda bulunan takılar ve motiflerden esinlenerek üretilen takı koleksiyonu, düzenlenen defile ile tanıtıldı.

Mezopotamya Kuyumculuk Kuyum Makinaları ve Franchise Fuarı kapsamında yurt içi ve yurt dışından katılımcılar için gala gecesi düzenlendi.

Gecede Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü tarafından 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde ortaya çıkarılan Roma dönemine ait takılardan ve motiflerinden esinlenerek üretilen koleksiyon düzenlenen defile ile tanıtıldı.

“ZERZEVAN KALESİ’NİN TANITIMI AÇISINDAN SON DERECE ÖNEMLİ”

Zerzevan Kalesi Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, “Roma’nın sınır garnizonu olan Zerzevan Kalesi’nde 2014 yılından bu yana kazı çalışmaları yapılmaktadır ve kazılar ile binlerce eser ortaya çıkarılmıştır. Bu eserler arasında özellikle Roma dönemi kolyeler, küpeler, bilezikler, yüzükler ve kemer tokaları önemli bir koleksiyonu oluşturmaktadır. Takılar ve eserler üzerindeki motifler de oldukça çeşitli ve ilgili çekicidir. Bu kapsamda Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü ve Kazı Başkanlığı iş birliği ile takılar yeniden üretilmişlerdir. Söz konusu tasarımlar motiflerin gelecek kuşaklara aktarılması, istihdam ve Zerzevan Kalesi’nin tanıtımı açısından son derece önemlidir.” diye konuştu.

Diyarbakır’da 3 bin yıllık tarihten esinlenerek üretilen takılar defileyle tanıtıldı VİDEO

“TAMAMEN EL İŞÇİLİĞİ”

Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nün müdürü Ayşegül Adıgüzel ise “Roma İmparatorluğu döneminde 'askeri yerleşim' olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi’ndeki kazılarda gün yüzüne çıkarılan eserlerdeki motifleri ilham alarak takı ve çeşitli ürünlerde kullanmıştır. Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerine yapılan ve tamamen el işçiliği olan çalışmalar sonucunda Zerzevan Kalesi temalı bir takı koleksiyonu hazırlanmıştır. Kültürel değerlerimizi gelecek kuşaklara aktarmak, tarihimizi ve kültürümüzü ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtıp çalışmaları gelecek kuşaklara aktarmayı misyon edinmiş bulunmaktayız.” şeklinde konuştu.