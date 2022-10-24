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    Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

    Diyarbakır Ergani'de polisin düzenlediği uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.
    • 24.10.2022 - 17:18
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 17:34
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    Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama

    İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından, uyuşturucu satıcılarına yönelik 19 Ekim’de 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

    Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 471 gram esrar, 3 gram metamfetamin, 3 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 22 mermi, 8 av fişeği, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

    5 kişi tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Diyarbakır da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama #1

    Diyarbakır da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama #2

    Diyarbakır da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama #3

    Diyarbakır da uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama #4


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