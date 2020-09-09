Diyarbakır'da yasağa rağmen düğün konvoyu yaptılar

Yasağa aldırış etmeyerek düğün konvoyu oluşturan bir grup, yollardaki şeritleri kapatıp trafik akışını engelledi.

Diyarbakır İl Pandemi Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlere 1 saatlik sınırlama getirilirken, kına gecesi, sünnet düğünü, nişan töreni ve konvoylar gibi birçok etkinlik de yasaklandı.

Ancak kent merkezinde konvoy oluşturan bir grup trafiği birbirine kattı.

ŞERİTLERİ İŞGAL ETTİLER

Gevran Caddesi'nde görülen çok sayıda aracın yer aldığı konvoy, Elazığ Caddesi'ndeki tüm şeritleri kapatıp, trafik akışını yavaşlattı. Korna çalarak ilerleyen konvoydakilerin bazıları ise araçlardan sarktı.

SÜRÜCÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

İş çıkış saati sırasında konvoyun yavaş ilerlemesi trafiğin daha fazla sıkışmasına neden olurken, diğer sürücüler konvoya tepki gösterdi.

Bazı yerlerde kazalara davetiye çıkaran konvoy bir süre sonra gözden kayboldu.