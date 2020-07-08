Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu açılış töreninde "HAYDİ" isimli uygulama kamuoyuna tanıtıldı.

Ankara Kızılcahamam'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımı ile "Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu" açılış programı gerçekleşti.

Köpeklerin operasyonlardaki başarılarını ele alarak, narkotikten bomba aramasına kadar emniyet güçlerinin işlerini kolaylaştırdığı üzerinde duran Süleyman Soylu, "2018'de Narkotik Başkanlığımızın toplam ağırlık bazlı yakalamalarının yüzde 46'sı, adet bazlı yakalamalarının da yüzde 39,5'u narkotik köpekleri marifetiyle gerçekleştirilmiştir. 2019 ve 2020 yılı için de oranlar yaklaşık yüzde 42 ile yüzde 30 bandında seyretmektedir." ifadelerini kullandı.





260 PERSONEL KURS GÖRECEK

Narkotik Daire Başkanlığı bünyesindeki Köpek Eğitim Merkezi'nde, narkotik birimlerinin yanısıra Özel Harekat Başkanlığı, KOM Daire Başkanlığı, asayiş, güvenlik, kriminal, özel güvenlik daire başkanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile uluslararası kurumlarda kullanılan köpeklerin hem doğumları hem de branşlara göre eğitimlerinin gerçekleştirildiğini belirten Soylu, 'Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü' bünyesinde ilk etapta 260 personelin kurs göreceğini dile getirdi.





"HAYDİ"

Bu uygulamaya yönelik bir uygulama düzenlendiğini de duyuran Soylu, "Bu birimde kullanılacak araçların dış tasarımları ve giydirmeleri tamamlandı, içeriği tamamlandı, görevlerinde kullanılacak eldiven, yakalama ağı gibi teçhizatların alımları da hemen gerçekleştirildi. Eğitimleri biter bitmez, arkadaşlarımız sahaya ineceklerdir. Yine bu birime ihbar yapabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla 'HAYDİ' adlı bir uygulamanın yazımına başlandı." cümlelerini kullandı.

Doğa ve hayvanseverleri sevindirecek uygulama: HAYDİ - VİDEO



1,5 AY SONRA HAYATA GEÇECEK

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığı birlikteliğinde çalışmaları sürdürülen uygulamanın 1,5 ay sonra hayata geçeceği belirtildi.