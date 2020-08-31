Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX

Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX

Oruç Reis gemisi için Doğu Akdeniz'de 1 Eylül'e kadar ilan edilen NAVTEX, 12 Eylül'e kadar uzatıldı.

Türkiye'nin, engelleme çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de sismik tarama ve sondaj faaliyetleri devam ediyor.

12 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

Doğu Akdeniz'de sismik tarama faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisi için daha önce 1 Eylül'e kadar NAVTEX ilan edilmişti.

Bugün 1 Eylül'de bitecek NAVTEX'in süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı.

YUNAN JETLERİ UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği belirtilmişti.

NAVTEX alanına yaklaşan Yunan jetleri engellendi VİDEO