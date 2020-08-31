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    Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX

    Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX

    Oruç Reis gemisi için Doğu Akdeniz'de 1 Eylül'e kadar ilan edilen NAVTEX, 12 Eylül'e kadar uzatıldı.
    • AA
    • 31.08.2020 - 22:05
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    Türkiye'nin, engelleme çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de sismik tarama ve sondaj faaliyetleri devam ediyor.

    12 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

    Doğu Akdeniz'de sismik tarama faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisi için daha önce 1 Eylül'e kadar NAVTEX ilan edilmişti.

    Bugün 1 Eylül'de bitecek NAVTEX'in süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı.

    Doğu Akdeniz de Oruç Reis için yeni NAVTEX #1

    YUNAN JETLERİ UZAKLAŞTIRILMIŞTI

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirmişti.

    Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği belirtilmişti.

    NAVTEX alanına yaklaşan Yunan jetleri engellendi VİDEO

    Doğu Akdeniz de Oruç Reis için yeni NAVTEX #2

     

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