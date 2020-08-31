Doğu Akdeniz'de Oruç Reis için yeni NAVTEX
Oruç Reis gemisi için Doğu Akdeniz'de 1 Eylül'e kadar ilan edilen NAVTEX, 12 Eylül'e kadar uzatıldı.
- AA
- 31.08.2020 - 22:05
Türkiye'nin, engelleme çabalarına rağmen Doğu Akdeniz'de sismik tarama ve sondaj faaliyetleri devam ediyor.
12 EYLÜL'E KADAR UZATILDI
Doğu Akdeniz'de sismik tarama faaliyetleri yürüten Oruç Reis gemisi için daha önce 1 Eylül'e kadar NAVTEX ilan edilmişti.
Bugün 1 Eylül'de bitecek NAVTEX'in süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı.
YUNAN JETLERİ UZAKLAŞTIRILMIŞTI
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirmişti.
Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği belirtilmişti.
NAVTEX alanına yaklaşan Yunan jetleri engellendi VİDEO