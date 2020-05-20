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- Doktorlar ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudu
Doktorlar ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudu
İstanbul'da, acil bir ameliyat yapan doktorlar, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyarak ameliyata devam etti.
- DHA
- 20.05.2020 - 09:29
İstanbul Okmeydanı'nda bulunan özel bir hastanede, bacağından kurşunlanmış bir hasta acil ameliyata alındı.
DOKTORLARDAN İSTİKLAL MARŞI
Ameliyata giren doktorlar, saat 19.19'u gösterdiğinde anestezi teknikerinin uyarısıyla ameliyata devam ederken aynı zamanda İstiklal Marşı'nı okudu.
Ameliyat edilen hastanın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Doktorlar ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudu ViDEO