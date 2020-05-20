En Son Haber

İç Haber

Doktorlar ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudu

Doktorlar ameliyat sırasında İstiklal Marşı'nı okudu

İstanbul'da, acil bir ameliyat yapan doktorlar, saatler 19.19'u gösterdiğinde hep bir ağızdan İstiklal Marşı okuyarak ameliyata devam etti.