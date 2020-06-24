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    Düğün salonları 1 Temmuz'da açılacak

    İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" genelgesine göre, düğün süreleri kısa tutulacak.
    • AA
    • 24.06.2020 - 13:48
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    Düğün salonları 1 Temmuz'da açılacak #1

    İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 il valiliğine 'Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler' genelgesi gönderildi.

    Genelgede, düğün salonlarının 1 Temmuz'da açılacağı belirtildi.

    DÜĞÜN SÜRESİ KISA TUTULACAK

    Genelgede yer alan tedbirler:

    "Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak.

    Düğün mekanlarının girişlerinde, ortak kullanım alanlarında ve masalarda el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak ve maske takılacak.

    Düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1.5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

    Düğün salonları 1 Temmuz'da açılacak #2

    TOPLU FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPILMAYACAK

    Düğünlerde karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, toplu fotoğraf çekimi yapılmayacak, takılar toplama kutusuna konulacak.

    Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacak.

    Köy ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler tercih edilecek."

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