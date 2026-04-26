Gaziantep'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Gaziantep’te aniden bastıran ve kısa sürede etkisini artıran dolu yağışı, kentte günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ceviz büyüklüğüne ulaşan dolu taneleri, hem vatandaşlara zor anlar yaşattı hem de çevrede maddi hasara neden oldu.

YARIM SAATLİK YAĞIŞ, KENTİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Saat 16.20 sıralarında başlayan dolu yağışı, yaklaşık yarım saat boyunca aralıksız sürdü. Kısa sürede etkisini artıran yağışla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, yollarda su birikintileri oluştu. Görüş mesafesinin düşmesi, trafikte de aksamalara yol açtı.

AĞAÇ DALLARI KIRILDI, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri, özellikle açık alandaki araçlarda hasara neden oldu. Şiddetli yağışın etkisiyle bazı ağaçların dalları kırılırken, park halindeki araçların cam ve kaportalarında da hasar meydana geldi.

SÜRÜCÜLER SIĞINACAK YER ARADI

Yağışa hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarını koruyabilmek için benzin istasyonları, kapalı otoparklar ve üstü kapalı alanlara yöneldi. Bazı vatandaşların ise doludan korunmak için iş yerlerine ve bina girişlerine sığındığı görüldü.

"BÖYLESİNİ İLK KEZ GÖRDÜK"

Doluya yakalanan bazı vatandaşlar, yağışın şiddeti karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, bu büyüklükte dolu yağışını ilk kez gördüklerini ifade etti.

Yaklaşık yarım saat süren dolu yağışı, etkisini kaybettikten sonra yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı. Ancak geride, beyaza bürünmüş sokaklar ve oluşan hasarın izleri kaldı. Yetkililerin hasar tespit çalışmalarına başlaması bekleniyor.