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    Düzce'de 'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

    Düzce'de esnaftan 'Askere gideceğiz' yalanıyla para toplayan 6 kişi yakalandı, topladıkları 1950 liraya el konuldu.
    • DHA
    • 28.05.2021 - 21:51
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 22:07
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    Düzce'de 'Askere gideceğiz' yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı

    Düzce’nin işlek caddelerinde, sırtlarına Türk bayrağı takarak esnafı dolaşan ve 'Askere gidiyoruz' yalanıyla para toplayan 6 kişi, Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dikkati sonrası takibe alındı.

    ESNAFTAN 1950 LİRA PARA TOPLADILAR

    Zabıtayı fark eden 6 kişi kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin de desteği ile yakalanan 6 kişinin araçlarıyla Zonguldak’tan geldikleri ve esnaftan 1950 TL para topladıkları tespit edildi.

    CEZAİ İŞLEM UYGULANIP İL DIŞINA ÇIKARILDILAR

    Düzce Zabıta Müdürlüğü’ne götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu gereği cezai işlem uygulanırken il dışına çıkarıldılar. Üzerlerinden çıkan paralara ise el konuldu.

    Düzce de Askere gideceğiz yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı #1

    Düzce de Askere gideceğiz yalanıyla esnaftan para toplayan 6 kişi yakalandı #2

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