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    Düzce'de boy sınırı altındaki 20 ton hamsiye el konuldu

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, yasal boy sınırının altında hamsi tutan 6 kişiye 30 bin lira cezai işlem uygulandı.
    • DHA
    • 18.12.2020 - 14:08
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    Düzce'de boy sınırı altındaki 20 ton hamsiye el konuldu

    Karasu Sahil Güvenlik ekipleri, sorumluluk sahası içerisinde denetime çıktı.

    Düzce’nin Akçakoca ilçesi açıklarında hamsi avından dönen tekneler denetlendi.

    YEM FABRİKASINA GÖNDERİLDİ

    Akçakoca İlçe Tarım Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekibi ile yapılan denetimde, boyu yasal sınırın altında olduğu tespit edilen 20 ton hamsiye el konularak yem fabrikasına gönderildi.

    Su Ürünleri Kanunu kapsamında tekne kaptanı ve 5 tekne personeline toplam 30 bin lira idari para cezası uygulandı.

    Düzce de boy sınırı altındaki 20 ton hamsiye el konuldu #1

    Düzce de boy sınırı altındaki 20 ton hamsiye el konuldu #2

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