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    Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu

    Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir plajda mayın tetikleyicisi karaya vurdu.
    • DHA
    • 10.07.2021 - 23:15
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 23:25
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    Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu

    Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda denize giren vatandaşlar kıyıya metal bir objenin vurduğunu fark ederek polise bildirdi.

    Bölgeye bomba imha uzmanı geldi.

    MAYIN TETİKLEYİCİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

    Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.

    Düzce de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu #1

    RUS YAPIMI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

    Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak.

    Düzce de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu #2

    KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

    Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi.

    Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.

    Düzce de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu #3

    Düzce de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu #4

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