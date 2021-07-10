Düzce'de kıyıya mayın tetikleyicisi vurdu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir plajda mayın tetikleyicisi karaya vurdu.

Düzce’nin Akçakoca ilçesindeki bir plajda denize giren vatandaşlar kıyıya metal bir objenin vurduğunu fark ederek polise bildirdi.

Bölgeye bomba imha uzmanı geldi.

MAYIN TETİKLEYİCİSİ OLDUĞU BELİRLENDİ

Kumsala gelen ekipler, metal objenin mayın tetikleyicisi olduğunu belirleyerek kumsalda yaklaşık 100 metrelik mesafeye güvenlik şeridi çekti.

RUS YAPIMI OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Rus yapımı olduğu düşünülen mayın tetikleyicinin Karadeniz'de yapılan tatbikatlarda kullanılıp kullanılmadığı güvenlik güçlerinin yapacağı inceleme sonrasında ortaya çıkacak.

KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATILDI

Düzce'den yaklaşık 1 saat sonra bölgeye gelen bomba imha uzmanı ekip, plajda kıyıya vuran mayın tetikleyici üzerinde inceleme yaparak kontrollü bir şekilde patlatılmasına karar verdi.

Bölgedeki vatandaşlar uyarıldıktan sonra, mayın tetikleyici üzerine yerleştirilen fünye ile patlatıldı.