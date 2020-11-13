Düzce'de temizlik işçileri topladıkları çöplerle 'Ayıp ama' yazdı

Düzce'de temizlik işçileri, topladıkları çöpleri doldurdukları torbalarla "Ayıp ama" yazarak kirliliğe tepki gösterdi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, mahallelerdeki park ve mesire alanlarında rutin mıntıka temizliği yaptı.

Temizlik sonrası yerlere atılan 1620 kilo çöp, 110 çöp poşetine sığdırıldı.

ÇÖPLERİNİ GERİDE BIRAKANLARA MESAJ

Çöplerini yere atan ve piknikten sonra geride çöp bırakanlara tepki göstermek isteyen ekipler, 150 torbayı bir araya getirerek "Ayıp ama" yazısı oluşturdu.

Temizlik konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan ekipler, vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısı yaptı.

"DOĞA BİZİM EVİMİZ, TEMİZ TUTALIM"

Düzce Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Mahallelerimizde rutin mıntıka temizliği çalışmalarında topladıkları atık miktarı bin 620 kilodur. Toplanan atıklar sadece 16 mahallemizden toplanmıştır. Yol kenarlarına, sokaklara, kaldırımlara, orta refüj ve yeşil alanlara gelişi güzel atılan atıklar, hem doğayı hem de insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. El birliği ile çevre bilincini ve farkındalığı ortaya koyabilmek için tüm vatandaşlarımızın birer çevre dostu olarak şehrimize katkı sunmalarını istiyoruz. Evlerimiz gibi şehrimizi de aynı ölçüde koruyalım, temiz tutalım. En azından oluşturduğumuz çöplerimizi çöp kutularına atarak çevrenin temiz olması için uğraşalım. Doğa bizim evimiz. Ekiplerimiz sahada şehrimizin her bölgesinde daha temiz Düzce için çalışmalarına devam edecek" denildi.