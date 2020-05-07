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    E-5'in yanında tavla oynayıp, piknik yaptılar

    Maltepe'de koronavirüs nedeniyle kuralları ihlal ederek piknik yapan şahıslar, drone ile görüntülendi.
    • İHA
    • 07.05.2020 - 10:01
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    E-5'in yanında tavla oynayıp, piknik yaptılar

    Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından yetkililer, salgınla mücadele kapsamında önlemler almaya devam ediyor.

    Bu kapsamda, sahil kenarında oturmak ve piknik yapmak yasaklanmıştı.

    Fakat bazı vatandaşların yasakları önemsemeyerek, yapılan uyarıları kulak arkası ettiği görülüyor.

    E-5'in yanında tavla oynayıp, piknik yaptılar ViDEO

    PİKNİK YAPIP, TAVLA OYNADILAR

    İstanbul Maltepe'de E-5 karayolunun yanı başında bulunan Aydınevler Kavşağı’ndaki çimenlik alana gelen vatandaşlar, masa ve sandalyelerini kurarak piknik yaptı.

    Bazıları ise tavla oynadı.

    MASKESİZ ŞAHISLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    ‘Evde kal’ çağrılarına uymayan vatandaşlar yanlarından geçen sürücüleri aldırış etmezken, maske takmadıkları görüldü.

    Kuralları hiçe sayan kişiler, havadan drone ile görüntülendi.

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