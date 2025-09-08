Eber Gölü’nde su çekildi: Kayıklar karada kaldı

Küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda yaşanan kuraklık, Eber Gölü’nün su seviyesini yaklaşık yüzde 40 azalttı. Türkiye’nin 12’nci büyük gölü olan Eber, birçok endemik bitki türü ve kuşa ev sahipliği yaparken, son yıllarda yaşanan su çekilmesi görenleri endişelendiriyor.

KAYIKLAR KARAYA OTURDU, MOTORLU ARAÇLARLA ULAŞILIYOR

Eskiden sazlıkların arasında kayıklarla gezilen gölde, suların çekilmesiyle birlikte balıkçılar, avcılar ve kamış toplayıcıları artık motorlu araçlarla ulaşım sağlıyor. Karaya oturan kayıklar ise adeta “kayık mezarlığı” manzarası oluşturuyor.

"SU SEVİYESİ YÜZDE 2'YE DÜŞTÜ"

Eber Gölü Alan Kılavuz ve Rehberi Kadir Ateş, göldeki durumu İHA muhabirine şöyle anlattı: