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    Edirne'de 60 yaşındaki koronavirüs hastası, yurttan kaçtı

    Edirne'de koronavirüs testi pozitif çıkınca yerleştirildiği KYK yurdundan kaçan 60 yaşındaki şahıs, evinde yakalandı.
    • İHA
    • 22.11.2020 - 07:46
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 07:53
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    Edirne'de 60 yaşındaki koronavirüs hastası, yurttan kaçtı

    Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan 60 yaşındaki R.Ö., Edirne Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. R.Ö.’nün akşam saatlerinde yurttan kaçtığı anlaşılınca polis ekiplerine bilgi verildi.

    KAÇAK HASTA, EVİNDE BULUNDU

    Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde polis ekipleri Edirne sokaklarında R.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.Ö.’nün Edirne merkez Barutluk Mahallesi’ndeki evinde olduğu tespit edildi.

    Edirne'de 60 yaşındaki koronavirüs hastası, yurttan kaçtı-Video

    Edirne de 60 yaşındaki koronavirüs hastası, yurttan kaçtı #1

    YURDA GERİ GÖTÜRÜLDÜ, ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Koronavirüs hastası şahıs, polis nezaretinde Edirne Halk Sağlığı ekipleri tarafından Edirne Kız Öğrenci Yurdu’na götürülerek tekrar karantinaya alındı. Öte yandan karantina tedbirlerini ihlal eden R.Ö. hakkında idari yaptırım uygulanarak adli işlem başlatıldı.

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    Edirne de 60 yaşındaki koronavirüs hastası, yurttan kaçtı #3

    Edirne de 60 yaşındaki koronavirüs hastası, yurttan kaçtı #4

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