Edirne'de at arabasını kaldırıma park eden sahibine 132 lira ceza
Keşan ilçesinde, at arabasını kaldırımın üzerine park eden kişiye, polis tarafından 132 lira ceza kesildi.
- DHA
- 23.11.2020 - 16:55
Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan S.B., fatura işlemlerini halletmek üzere, at arabasıyla çarşıya çıktı.
At arabasını, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde kaldırıma çıkararak, park eden S.B., işlemlerini yaptırmaya gitti.
132 LİRA PARK CEZASI ALDI
Polis, at arabasını kaldırıma park edip, yayaların geçişini engelleyen S.B.'ye, 132 lira ceza uyguladı.
At arabası ise S.B. tarafından kaldırımdan indirildi.