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    Edirne'de at arabasını kaldırıma park eden sahibine 132 lira ceza

    Keşan ilçesinde, at arabasını kaldırımın üzerine park eden kişiye, polis tarafından 132 lira ceza kesildi.
    • DHA
    • 23.11.2020 - 16:55
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    Edirne'de at arabasını kaldırıma park eden sahibine 132 lira ceza

     

    Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan S.B., fatura işlemlerini halletmek üzere, at arabasıyla çarşıya çıktı.

    At arabasını, Büyük Cami Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde kaldırıma çıkararak, park eden S.B., işlemlerini yaptırmaya gitti.

    132 LİRA PARK CEZASI ALDI

    Polis, at arabasını kaldırıma park edip, yayaların geçişini engelleyen S.B.'ye, 132 lira ceza uyguladı.

    At arabası ise S.B. tarafından kaldırımdan indirildi.

    Edirne de at arabasını kaldırıma park eden sahibine 132 lira ceza #1

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