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    Edirne'de intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı

    Keşan ilçesinde intihara kalkışan Elif T., aşağı sarktığı sırada polis tarafından yakalanarak, kurtarıldı.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 19:08
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 21:44
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    Edirne'de intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı

    Edirne'nin Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi İsmail Saraç Caddesi üzerindeki Hükümet Konağı ile Emniyet Müdürlüğü binaları arasında bulunan yangın merdiveninden, 3 çocuğu Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce kendisinden alınarak, yurda yerleştirilen Elif T., 5'inci kata çıktı.

    Emniyet Müdürlüğü binasındaki polisler, Elif T.'yi eyleminden vazgeçmesi için ikna çalışması başlattı.

    Bu sırada merdivenin duvarından sarkan Elif T. çocuklarının kendisine geri verilmesini istedi.

    Edirne'de intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı VİDEO

    POLİS SON ANDA KURTARDI

    Polis bu sırada bir anlık dalgınlığından faydalandığı Elif T.'yi yakalayarak, kurtardı.

    Kurtarma anı ise kameralara yansıdı. Elif T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Elif T.'nin aynı yerde daha önce de 2 kez intihar girişiminde bulunduğu bildirildi.

    Edirne de intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı #1

    Edirne de intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı #2

    Edirne de intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı #3

    Edirne de intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı #4

    Edirne de intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı #5

    Edirne de intihara kalkışan kadını polis son anda kurtardı #6

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