Edirne'de koronavirüse yakalanınca başsağlığı dilediler

Koronavirüs hastalığına yakalanan adam 80 gün hastanede yatınca, öldü sanıp başsağlığı dilemek için aradılar.

Edirne'de bir esnaf koronavirüse yakalanınca öldü sandılar.

Yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye giden esnaf Rahmi Cömert'in gittiği 1. Murat Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıktı.

BAŞSAĞLIĞINA GİTTİLER

Hastanede 80 gün tedavi gören Edirneli kuyumcu esnafı, 37 gün boyunca entübe hasta olarak çok zor bir süreç geçirdiğini belirterek, vatandaşların kendisini uzun süre görünmeyince vefat söylentilerinin yayıldığını ve ailesine başsağlığı telefonları gelmeye başladığını anlattı.

İŞ YERİNDE GÖREN ŞAŞIRDI

Tedavi süreci tamamlanınca taburcu olan Cömert, kendisini işyerinde gören müşterilerinin çok şaşırdığını ifade etti. Herkesin kendisini vefat ettiğini bildiğine veryansın eden Cömert, ayrıca maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu.

BANA BİR ŞEY OLMAZ DEMEYİN

“İnsanlar tehlikenin farkında değil” diyen Cömert, “Bana bir şey olmaz denilmemeli. Bu virüs herkese bulaşabilir.” açıklamasında bulundu.

HERKES ÖLDÜ SANMIŞ

Edirne’de bir fabrikada çalışan ve Cömert’in vefat ettiği söylentilerini duyunca Cömert’in kızını arayıp başsağlığı dileyen Mustafa Akan da, vefat haberinin gerçek olmadığını öğrenince sevindiğini ancak birçok kişinin Cömert’in vefat ettiğini bildiğini belirtti.



