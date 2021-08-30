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    Edirne'de Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni

    Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Mehmetçiğin geçit töreni ilgiyle izlendi.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 18:26
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 18:57
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    Edirne'de Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni

    Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü kutlamaları Atatürk Anıtı önünde yapılan çelenk sunma töreni ile başladı.

    İSTİKLAL MARŞI'NIN ARDINDAN RESMİ GEÇİT TÖRENİ YAPILDI

    Törende Edirne Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi. İstiklal Marşı okunmasının ardından bando eşliğinde resmi geçit töreni gerçekleştirildi.

    Edirne'de Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni VİDEO

    TÖRENİ AYAKTA İZLEDİLER

    Mehmetçiğin geçit töreni ayakta izlendi. Daha sonra tank ve askeri araçların geçidi yapıldı. Törene katılan vatandaşlar Mehmetçiğin geçit töreni ilgiyle izlendi.

    Edirne de Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni #1

    Edirne de Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni #2

    Edirne de Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni #3

    Edirne de Mehmetçikten göz dolduran geçit töreni #4

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