Edirne'de öldürülen kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklandı

Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu ve 2 komşusu tutuklanırken, şahıs annesinin ölümüyle ilgili suçlamaları kabul etmedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavakyazma köyünde oturan Fatma Günay, 3 gün önce evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Güney'i aramak için başlatılan arama çalışmasına köylüler ve oğlu da katıldı.

Arama çalışmaları sonuç vermeyince devreye jandarma ve AFAD ekipleri girdi.

KADININ SAZLIKLAR ARASINDA CESEDİ BULUNDU

Yapılan aramalarda Günay'ın, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki sazlıklar arasında cesedi bulundu

Jandarmanın yaptığı incelemede Günay'ın boğazı kesilerek, öldürüldüğü belirlendi.

KADININ OĞLU VE 2 KOMŞUSU TUTUKLANDI

Araştırmayı derinleştiren jandarma ekipleri, cinayetle ilgili kadının oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A ve Jülide A.'yı gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Murat Günay ile Ercüment A ve Jülide A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OĞLU SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Fatma Günay'ın (61) ölümüyle ilgili tutuklanan oğlu Aykut Günay ile komşuları Ercüment A. ve Jülide A.'nın ifadeleri ortaya çıktı.

Jandarmada konuşmayan ve savcılıkta ifade veren katil zanlılarından Aykut Günay, hakkındaki suçlamaları kabul etmezken, cinayeti Jülide A.'nın işlediğini öne sürdü.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Jülide A. ise Aykut Günay'ın kendisini bıçak çekip, ölümle tehdit ettiğini iddia ederek, annesini isteği üzerine ormanlıktaki sazlık alana götürdüğünü belirtti.

Ormanlıkta Günay'ın beklediğini ve önlerine çıktığını söyleyen Jülide A., "Aykut, annesinin başına defalarca taşla vurdu daha sonra da döner bıçağıyla boğazını kesti. Ben midem bulanınca yüzümü çevirdim. Sonra cesedi birlikte sürükleyerek attık ve birbirimizden ayrılıp köye geri döndük" dedi. Ercüment A. ise Aykut Günay'ın cinayeti miras için işlediğini öne sürdü. Bir süredir aynı evde kaldıklarını söyleyen Ercüment A., Günay'ın bir telefon görüşmesinde konuştuğu kişiye, "Senin için her şeyi yaparım. Seni seviyorum. Zaten tarlalar bana miras kalacak" dediğini duyduğunu söyleyerek hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.