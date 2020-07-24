Dolar
6.8459
0.035%
Euro
7.9695
0.3879%
Altın
1900.51
0.6924%
Borsa
119201.63
0.1432%
G. Altın
418.468
0.7841%
Bitcoin
65414.65
-0.0942%
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Edirne'de orman yangını

    Meriç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
    • AA
    • 24.07.2020 - 19:05
    • Güncelleme : 24.07.2020 - 19:05
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de orman yangını

     

    Edirne'nin Meriç ilçe merkezinin Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

    Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte çok sayıda gönüllü vatandaşta yardımcı oluyor.

    Meriç Belediye Başkan Vekili Ünal İnce, alevlerin köye sirayet etme durumunun olmadığını belirterek, “İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Şuan rüzgar müdahaleyi zorlaştırsa da alevlerin köy bölgesine gelmesine engel oluyor. Rüzgarın etkisiyle alevler köye doğru değil ormanlık alana yayılıyor. Tüm ekipler seferber olmuş durumdayız” dedi.

    Edirne'de orman yangını #1

    Edirne'de orman yangını #2
    Edirne'de orman yangını #3
    Edirne'de orman yangını #4
    Edirne'de orman yangını #5
    Edirne'de orman yangını #6
    AYRINTILAR GELECEK...

     

    Görüş Bildir