Edirne'de orman yangını

Meriç ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Edirne'nin Meriç ilçe merkezinin Karayusuflu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yangına 2 uçak, 6 helikopter, 15 arazöz, 3 dozer ve 75 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. Yangına itfaiye ekipleriyle birlikte çok sayıda gönüllü vatandaşta yardımcı oluyor.

Meriç Belediye Başkan Vekili Ünal İnce, alevlerin köye sirayet etme durumunun olmadığını belirterek, “İçimiz yanıyor, kahroluyoruz. Şuan rüzgar müdahaleyi zorlaştırsa da alevlerin köy bölgesine gelmesine engel oluyor. Rüzgarın etkisiyle alevler köye doğru değil ormanlık alana yayılıyor. Tüm ekipler seferber olmuş durumdayız” dedi.

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